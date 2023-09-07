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Как отстирать следы фломастеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Makia Minich / CC BY-SA 3.0

Следы от фломастеров могут испортить одежду, обычная стирка не поможет, нужно использовать другие методы.

Фломастеры бывают трех типов: на спиртовой основе, на масляной и на водной. Каждый тип загрязнения стоит удалять соответствующим образом. Для удаления следов фломастера на спиртовой основе подойдет способ удаления шариковой ручки.

Для выведения пятен от фломастера на масляной основе отлично подойдет двухфазная мицеллярная вода: к пятну прикладывать спонж, смоченный в мицелярной воде, а затем сухую салфетку. После выведения пятна постирать вещь со стиральным порошком.

«Следы от фломастеров на водной основе следует промыть под прохладной струей проточной воды с изнаночной стороны, чтобы смыть пигмент с волокон ткани. Затем обработать пятно кислородным отбеливателем, после постирать вещь привычным способом», — сказала «Газете.Ru» продуктолог SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

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