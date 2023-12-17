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Эксперт предупредила об опасности запотевающих окон

Источник:
«Известия»
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Постоянно запотевающие окна могут быть опасны для домашнего имущества и здоровья проживающих в квартире, предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

Конденсат может капать на подоконник или мебель, вызывая их повреждение. Влага вызывает коррозию металлических элементов, а также повреждение и разбухание деревянных и пластиковых рам, приводит к повреждению уплотнительных материалов, рассказала Суркова «Известиям».

По ее словам, если влага не удаляется должным образом, это может способствовать росту плесени и грибка. А плесень опасна для здоровья и самочувствия человека, она приводит к аллергии и другим заболеваниям.

К постоянному запотеванию окон приводит несколько причин:

  • - неисправная система вентиляции, из-за которой приток воздуха заблокирован и воздух застаивается;
  • - продуваемые оконные рамы или дверные проемы;
  • - поступление влаги из подвалов и крыш, особенно если они не должным образом изолированы;
  • - влажность может появиться при готовке пищи, сушке белья в помещении.

Как бороться

Чтобы предотвратить запотевание окон, важно выяснить причину и устранить е. Например, если оконные рамы продуваются, на полости нужно нанести монтажную пену, а если система вентиляции неисправна, нужно устранить засорение вытяжки.

Нужно знать несколько простых правил ухода за окнами, чтобы они не запотевали:

  • регулярное очищение стекла и рамы от пыли и грязи с использованием специальных средств, которые помогают предотвратить запотевание;
  • проверка состояния уплотнителей и замена их при необходимости;
  • частое проветривание помещения, чтобы избежать повышенной влажности.

С запотеванием окон помогут справиться осушители воздуха. Одни работают путем конденсации водяного пара на холодной поверхности и последующего сбора воды в специальный резервуар. Адсорбционные осушители используют абсорбент, такой как силикагель, для удаления влаги из воздуха.

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Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Uynachalnica

Странно бы было, если бы в поддержке отказали... Только тут вопрос бьет ключом по голове, а что это руководящая...

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))

mosquito__2010

Потому что Украина это разумная страна и находится в энергосберегающем режиме.