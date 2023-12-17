Эксперт предупредила об опасности запотевающих окон

Постоянно запотевающие окна могут быть опасны для домашнего имущества и здоровья проживающих в квартире, предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

Конденсат может капать на подоконник или мебель, вызывая их повреждение. Влага вызывает коррозию металлических элементов, а также повреждение и разбухание деревянных и пластиковых рам, приводит к повреждению уплотнительных материалов, рассказала Суркова «Известиям».

По ее словам, если влага не удаляется должным образом, это может способствовать росту плесени и грибка. А плесень опасна для здоровья и самочувствия человека, она приводит к аллергии и другим заболеваниям.

К постоянному запотеванию окон приводит несколько причин:

- неисправная система вентиляции, из-за которой приток воздуха заблокирован и воздух застаивается;

- продуваемые оконные рамы или дверные проемы;

- поступление влаги из подвалов и крыш, особенно если они не должным образом изолированы;

- влажность может появиться при готовке пищи, сушке белья в помещении.

Как бороться

Чтобы предотвратить запотевание окон, важно выяснить причину и устранить е. Например, если оконные рамы продуваются, на полости нужно нанести монтажную пену, а если система вентиляции неисправна, нужно устранить засорение вытяжки.

Нужно знать несколько простых правил ухода за окнами, чтобы они не запотевали:

регулярное очищение стекла и рамы от пыли и грязи с использованием специальных средств, которые помогают предотвратить запотевание;

проверка состояния уплотнителей и замена их при необходимости;

частое проветривание помещения, чтобы избежать повышенной влажности.

С запотеванием окон помогут справиться осушители воздуха. Одни работают путем конденсации водяного пара на холодной поверхности и последующего сбора воды в специальный резервуар. Адсорбционные осушители используют абсорбент, такой как силикагель, для удаления влаги из воздуха.