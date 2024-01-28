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Эксперт предостерег от слива кипятка в раковину

Источник:
«Известия»
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Кипяток при сливании в раковину может привести в негодность сантехническое оборудование и трубы, предупредил эксперт по строительным материалам и сантехнике Федор Васильев.

«Кипяток хорошо растворяет жировые отложения в трубах, но наносит непоправимый вред вашей водопроводной системе. Дело в том, что в ней есть элементы, выполненные из пластичных материалов, не способных выдерживать высокие температуры», — пояснил эксперт «Известиям».

Сифон, трубы, фитинги зачастую делаются из ПВХ, который под воздействием нагрева свыше 60 градусов размягчается и не возвращается в исходную форму. «Холодная вода приводит к сжатию материала и приводит к повторной деформации», — добавил он.

По словам Васильева, частые перепады температур со временем приводят к образованию трещин, что ускоряет износ и замену труб. Также в системе могут быть уплотнители из резины, которые отвечают за герметичность соединений и при сильном нагреве они перестают выполнять свою функцию.

Кипяток опасен для материала самой раковины или ванной: он оказывает разрушительное воздействие на эмаль, которой покрыта керамика, а пластиковую раковину может просто расплавить, указал эксперт.

«Чтобы слить кипяток в раковину безопасно, дайте жидкости остыть буквально пять–семь минут или смешайте ее с холодной водой. Эта простая процедура убережет вас от дорогостоящего и трудоемкого ремонта сантехники, а также от возможных ожогов от брызг», — заключил Васильев.

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