Как выбрать увлажнитель воздуха

Сезон горячих батарей и холода за окном приводит к недостаточной влажности в помещении. Сухой воздух плохо сказывается на самочувствии: страдает кожа, падает иммунитет, ухудшаются сон и работоспособность. Поднять уровень влажности поможет увлажнитель.

Оптимальная влажность в квартире зимой по ГОСТ и СанПиН — 30–45%. В детской комнате воздух должен быть более влажный, порядка 45–50%. Падение влажности ниже 30% считается вредным для здоровья. Однако избыточная влажность тоже опасна — если показатель выше 60%, возникает опасность распространения в помещении плесени или грибков.

Какие увлажнители бывают

Кто-то все еще продолжает увлажнять квартиры народными средствами. Например, ставить на батареи емкости с водой. Такие способы не слишком эффективны и не особо эстетичны.

Лучше приобрести готовый прибор. Сегодня их достаточно в любом ценовом сегменте и в любом дизайне.

Ультразвуковые увлажнители

Как работают. Физический принцип работы ультразвуковых увлажнителей прост: внутри устройства есть миниатюрная мембрана, которая колеблется на высоких частотах и расщепляет воду в мелкодисперсные капли. Они выбрасываются в виде холодного пара и смешиваются с воздухом, повышая влажность.

Преимущества. Самый распространенный тип увлажнителей. Главные плюсы — компактность и низкая цена. Они не требуют дорогостоящего обслуживания и регулярной замены расходников, чистить такие увлажнители достаточно раз в месяц. Могут быстро повысить влажность в помещении.

Недостатки. Требовательны к качеству воды. В ультразвуковые увлажнители лучше всего заливать дистиллированную или очищенную. Если выбрать водопроводную воду, то из-за работы увлажнителя на мебели и стенах в скором времени образуется белый налет из минеральных солей. Прибор увеличивает количество взвешенных частиц в помещении.





Паровые увлажнители

Как работают. С физической точки зрения такой увлажнитель похож на электрический чайник — вода сначала нагревается, превращаясь в горячий пар, а затем увлажнитель немного остужает его и выбрасывает в воздух, повышая тем самым влажность.

Преимущества. Выброс парового увлажнителя стерилен — высокая температура убивает все потенциально опасные микроорганизмы в воде. Увлажнители такого типа очень быстро повышают влажность в помещении.

Недостатки. Паровой увлажнитель потребляет много электроэнергии и работает громче остальных. Из-за кипятка внутри представляет потенциальную опасность для маленьких детей. «Внутренности» устройства необходимо регулярно чистить от накипи.

Традиционные увлажнители

Как работают. Традиционные увлажнители используют адиабатическое испарение — естественный процесс, работающий в земной атмосфере. Воздух из помещения втягивается вентилятором, а вода испаряется с поверхности специального материала — обычно пористой губки или барабана.

Преимущества. Традиционные увлажнители не только увлажняют, но и эффективно очищают воздух от мелкой пыли, которая оседает на фильтрах. Устройства такого типа работают очень тихо, потребляют мало электроэнергии. Риск переувлажнения отсутствует — процесс насыщения воздуха влагой предельно деликатный.

Недостатки. Главный минус — медленное повышение уровня влажности. Для достижения оптимальных показателей в помещении может потребоваться несколько дней непрерывной работы. Не могут похвастать компактностью. Из-за большого бака требуют еженедельной чистки — иначе вода начнет неприятно пахнуть.

На что обратить внимание

При выборе увлажнителя необходимо оценить параметры помещения, в котором требуется создать комфортный микроклимат. Ключевой фактор — его объем с учетом возможного притока свежего воздуха. Например, если комнату зимой регулярно проветривают, маломощный увлажнитель окажется бесполезен.

Считается, что для эффективного увлажнения прибор должен добавлять около 10 миллилитров воды на каждый кубометр воздуха помещения за один час. Производительность большинства бытовых увлажнителей — 0,3–0,5 кг/ч. В Сети есть калькуляторы, которые помогут правильно рассчитать нужную производительность.

Также важна достаточная емкость бака — в среднем воды должно хватать на сутки. Прибор с маленькой емкостью будет регулярно завершать работу в неподходящее время — например, посреди ночи.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Относительная влажность 80% при нормальной температуре в 20-24 градуса Цельсия «убивает» все вирусы. Риск распространения инфекций в таком помещении падает практически до нуля.