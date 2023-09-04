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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский сменит министра обороны

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны страны Алексей Резников покинет свой пост. На его место он предложил главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова.

«Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабного военного конфликта. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Президент внесет кандидатуру Умерова на согласование в Верховную Раду.

Умерову 41 год, он этнический крымский татарин. Начал карьеру в компании-операторе мобильной связи. С 2019 по 2022 год — народный депутат Украины от партии «Голос». С 7 сентября 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины. Входил в делегацию Украины по переговорам с Россией весной прошлого года.

Резникову 57 лет. Возглавлял украинское военное ведомство с ноября 2021 года. До этого был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...