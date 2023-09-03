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Воры обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Народная артистка России Юлия Рутберг
Народная артистка России Юлия Рутберг
Фото: BorgerAlexey / CC BY-SA 4.0

Неизвестные проникли в квартиру народной артистки России Юлии Рутберг в Москве и украли деньги, пишут СМИ. Эту информацию подтвердила и сама актриса.

«Это все правда — взломали квартиру, все украли. Обнаружили это моя мама и мои дети. Слава богу, что никого не было дома. Очень обидно — все заработанные деньги были там. Но, к счастью, все мои близки и родные живы», — сказала Рутберг телеканалу «Звезда».

Артистка во время кражи находилась с гастролями в Иркутске. По данным телеканала РЕН ТВ, в полицию обратился сын Рутберг. Воры взломали дверь квартиры, после чего похитили из нее ценные вещи и более миллиона рублей, рассказал источник телеканалу.

Юлия Рутберг — российская актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат различных театральных премий. Играла в сериалах «Империя под ударом» и «Орлова и Александров».

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ЧП #Криминал #Светская хроника
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Топ комментариев

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

pepelmetal

Друг друга начали жрать, это хорошо)