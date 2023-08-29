СК возбудил дело об убийстве после пропажи юной фигуристки

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщается в официальном телеграм-канале столичного СК.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Возбуждение дела по статье «Убийство» является стандартной практикой, когда речь идет об исчезновении несовершеннолетнего.

28 августа фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. После этого ее никто не видел. Записи с камер показали, что спортсменка вошла в парк. О пропаже фигуристки сообщила ее мать.

Горбачева в феврале выиграла юниорский чемпионат России. Также фигуристка стала девятой на взрослом чемпионате страны, который прошел в декабре в Красноярске.