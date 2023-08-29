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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
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Подготовка к похоронам Пригожина началась на кладбищах Петербурга

Источник:
Sibnet.ru
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Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и других погибших при крушении его самолета планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Возможно, это произойдет во вторник, 29 августа, — на кладбищах замечены полиция и «вагнеровцы» с цветами.

По данным «Фонтанки», в Петербурге планируют похоронить Пригожина, командира «вагнеровцев» Дмитрия Уткина и топ-менеджера структур Пригожина Валерия Чекалова. Но кого из них, когда и где именно похоронят, точно неизвестно.

Возможно, прощание с Пригожиным состоится в среду, 30 августа, с предварительной панихидой в Москве.

Корреспонденты «Фонтанки» дежурят возле нескольких кладбищ. На Серафимовском и Северном была замечена полиция. Кроме того, на Серафимовском кладбище мыли асфальт и подготовили похоронные шатры. Также там увидели человека с нашивками ЧВК Вагнера и с цветами. На Северное прибывают люди с гвоздиками и розами.

Пригожина обязаны похоронить с воинскими почестями, поскольку он имеет звание Героя России. На похоронах людей, получивших такое звание, должен быть эскорт из взвода солдат, военный караул и оркестр, а перед опусканием гроба в могилу — салют холостыми патронами.

Президента России Владимира Путина не будет на похоронах Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также сказал, что Кремль не располагает точной информацией о похоронах.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!