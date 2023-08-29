Xiaomi выпустила коврик для катания «на коньках» дома

Xiaomi выпустила умный коврик для поклонников конькобежного спорта, он позволяет наслаждаться катанием даже в помещении, хотя и выглядит это немного странно.

Особенность коврика заключается в том, что для катания на коньках больше не требуется лед. Пользователю необходимо надеть специальные «бахилы» и с их помощью плавно скользить по поверхности коврика, эмулируя ощущение катания на коньках.

Коврик может быть подключен к телевизору по Bluetooth, после чего можно запустить специальный эмулятор коньков. В процессе занятий умный коврик отслеживает количество упражнений и эффективно сжигаемые калории. На верхней поверхности предусмотрена стильная подсветка, демонстрирующая давление ноги на край.

Занятия проходят почти бесшумно. Коврик обладает встроенной батареей емкостью 2000 мАч, заряжается посредством кабеля USB-C и имеет вес в 4 кг. Представлен в черной и белой цветовых вариациях.

Умный коврик для коньков от Xiaomi уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте Xiaomi Youpin по цене 299 юаней (около 4000 рублей). Полноценные продажи начнутся в Китае уже 5 сентября.