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Xiaomi выпустила коврик для катания «на коньках» дома

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi выпустила умный коврик для поклонников конькобежного спорта, он позволяет наслаждаться катанием даже в помещении, хотя и выглядит это немного странно.

Особенность коврика заключается в том, что для катания на коньках больше не требуется лед. Пользователю необходимо надеть специальные «бахилы» и с их помощью плавно скользить по поверхности коврика, эмулируя ощущение катания на коньках.

Коврик может быть подключен к телевизору по Bluetooth, после чего можно запустить специальный эмулятор коньков. В процессе занятий умный коврик отслеживает количество упражнений и эффективно сжигаемые калории. На верхней поверхности предусмотрена стильная подсветка, демонстрирующая давление ноги на край.

Занятия проходят почти бесшумно. Коврик обладает встроенной батареей емкостью 2000 мАч, заряжается посредством кабеля USB-C и имеет вес в 4 кг. Представлен в черной и белой цветовых вариациях.

Умный коврик для коньков от Xiaomi уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте Xiaomi Youpin по цене 299 юаней (около 4000 рублей). Полноценные продажи начнутся в Китае уже 5 сентября.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!