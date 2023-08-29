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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории», — сказал Подоляк.

Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

«Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию — не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться», — заявил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался, что перенос боев на территорию России был бы неправильным, поскольку тогда высок риск, что Украина «останется одна».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.