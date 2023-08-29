Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму

Страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории», — сказал Подоляк.

Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

«Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию — не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться», — заявил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался, что перенос боев на территорию России был бы неправильным, поскольку тогда высок риск, что Украина «останется одна».