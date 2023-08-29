Китайских выпускников лишат дипломов за использование ИИ

Китайские политики готовят законопроект, предусматривающий отказ студентам, применяющим искусственный интеллект (ИИ) при написании своих выпускных работ, в выдаче дипломов.
Предложение о введении этого законопроекта было обсуждено в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей, сообщает China Daily со ссылкой на источники в правительстве.
Согласно ему, дипломы студентов, замеченных в использовании ИИ при написании работ или выявленных в нарушении авторских прав или манипуляциях данными, могут быть аннулированы.
Дополнительно, лица, использовавшие чужое имя при поступлении в учебное заведение или незаконно получившие свидетельство о поступлении или окончании, могут быть лишены академических степеней. Студенты, применившие данные третьих лиц для поступления будут подвергнуты уголовной ответственности.
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Издание подчеркивает, что обычно законопроекты принимаются Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей после тщательного рассмотрения, включая три чтения. Поэтому финальный закон может сильно отличаться от проекта.