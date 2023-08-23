Представлена нейросеть с функциями перевода речи на 100 языков

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) представила инновационную модель ИИ SeamlessM4T, способную переводить текст и аудио на более чем 100 языков и с поддержкой одновременного симультанного перевода. Аудиоперевод пока доступен только на 35 языках.

SeamlessM4T становится еще одним шагом компании в области искусственного интеллекта. Проект представлен в открытом доступе на платформе GitHub и сопровождается набором данных под названием SeamlessAlign, способным помочь развивать модель для более точных и свободных переводов.

Разработчики отметили, что у них модель SeamlessM4T вызывает ассоциации с концепцией Вавилонской рыбки из произведения Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Нейросеть, так же как рыбка, переводит сразу на все известные языки.

Симультанный перевод — это специальный вид перевода, при котором переводчик выполняет перевод одновременно с произнесением оригинальной речи. Этот вид перевода широко используется на конференциях или когда требуется мгновенный перевод.