Кандидаты проигнорировали предвыборные теледебаты в Кузбассе

Телевизионные дебаты по выборам в Заксобрание Кузбасса на «России 1» не состоялись, потому что никто из участников на них не пришел.

«Сегодня в студию никто не пришел», — сказал ведущий эфира Андрей Торопов, добавив , что эфир продолжит тематическое вещание.

Дебаты планировались между представителями КПРФ и ЛДПР.

Кандидат от КПРФ Екатерина Грунтова не смогла участвовать в дебатах, так как встречалась с избирателями, пояснил «Ъ-Сибирь» первый секретарь обкома КПРФ Николай Мухин. Кандидат от ЛДПР Кирилл Правдин объяснил, что встречался с лидером партии Леонидом Слуцким.

Выборы в Законодательное собрание Кемеровской области пройдут с 8 по 10 сентября.