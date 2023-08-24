НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кандидаты проигнорировали предвыборные теледебаты в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Студия для теледебатов кандидатов в Заксобрание Кузбасса
Фото: © кадр из видео

Телевизионные дебаты по выборам в Заксобрание Кузбасса на «России 1» не состоялись, потому что никто из участников на них не пришел.

«Сегодня в студию никто не пришел», — сказал ведущий эфира Андрей Торопов, добавив , что эфир продолжит тематическое вещание.

Дебаты планировались между представителями КПРФ и ЛДПР.

Кандидат от КПРФ Екатерина Грунтова не смогла участвовать в дебатах, так как встречалась с избирателями, пояснил «Ъ-Сибирь» первый секретарь обкома КПРФ Николай Мухин. Кандидат от ЛДПР Кирилл Правдин объяснил, что встречался с лидером партии Леонидом Слуцким.

Выборы в Законодательное собрание Кемеровской области пройдут с 8 по 10 сентября.

Еще по теме
Коновалов призвал к смелости конкурента Сокола
Первому Герою России с Алтая подарили авто и коня
Новосибирские депутаты «избавились» от уехавших заграницу коллег
Экс-губернатор Красноярского края Усс стал сенатором
смотреть все
Политика #Местная власть #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Появилась версия о взрывном устройстве в самолете Пригожина
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
Лукашенко пожелал Украине «бесценного и такого нужного мира»
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Уже и Индия в космосе обогнала! Где был СССР с его космическим наследством, и где была Индия? Как так...

masiki

Когда в катаре нашли нефть один бедуин за 35 лет сделал страну самой богатой в мире, в РФ нашли нефть,...

nifnif

денюжка тю-тю, вот и перекрасился

GammiPluh

Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично