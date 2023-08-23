Застрявший в горах Алтая турист смог подцепиться к крюку близко подлетевшего вертолета и невредимым вернуться из похода, сообщило ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Мужчина, совершавший поход в одиночку, во вторник застрял на гребне перед пиком Делоне на высоте более 4 тысяч метров.

За ночь выпало около 70 сантиметров снега, и тропа и страховочные перила оказались засыпаны. Спасатели получили информацию о нем от другой группы.

Пешком добраться до туриста было невозможно. Тогда вертолет подлетел к нему максимально близко, и мужчина смог самостоятельно подцепиться на крюк. Так его доставили на стоянку, а затем перевезли в село Тюнгур. В медицинской помощи турист не нуждается.