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Турист на Алтае прицепился к крюку с вертолета и эвакуировался. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Застрявший в горах Алтая турист смог подцепиться к крюку близко подлетевшего вертолета и невредимым вернуться из похода, сообщило ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Мужчина, совершавший поход в одиночку, во вторник застрял на гребне перед пиком Делоне на высоте более 4 тысяч метров.

За ночь выпало около 70 сантиметров снега, и тропа и страховочные перила оказались засыпаны. Спасатели получили информацию о нем от другой группы.

Пешком добраться до туриста было невозможно. Тогда вертолет подлетел к нему максимально близко, и мужчина смог самостоятельно подцепиться на крюк. Так его доставили на стоянку, а затем перевезли в село Тюнгур. В медицинской помощи турист не нуждается.

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Жизнь #Туризм #Происшествия #Республика Алтай
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