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RBT.ru построит в Новосибирске завод холодильников

Источник:
Sibnet.ru
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Компания RBT.ru построит в Новосибирске завод холодильников под маркой Leran, где будут собирать 250–300 тысячи устройств в год.

RBT.ru запускает в Новосибирске проект строительства завода по производству холодильников, сообщил источник «Коммерсанта» на рынке. На предприятии будут производить холодильники собственной марки Leran, также компания будет предоставлять мощности под контрактный выпуск. Предприятие обеспечит работой 150–200 человек.

Участники рынка не исключают, что RBT может строить завод по сборке холодильников из китайских комплектующих под собственные потребности – для продажи холодильников в сети и на маркетплейсах.

Инвестиции в проект оцениваются в 30–60 миллионов долларов. Представитель компании RBT.ru не стал комментировать свои планы.

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