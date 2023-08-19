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Блокирующие синий свет очки оказались бесполезными

Источник:
NewAtlas
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Блокирующие синий свет очки не влияют на качество сна или на усталость глаз при работе за компьютером, выяснили ученые из Австралии и Великобритании.

Производители линз, блокирующих синий свет, обещают их пользователям снижение нагрузки на глаза, связанной с использованием цифровых устройств, улучшение качества сна и защиту сетчатки от повреждений.

В ходе анализа 17 высококачественных испытаний из шести стран исследователи не обнаружили каких-либо краткосрочных преимуществ использования очков, блокирующих синий свет. Они не повлияли на зрительную усталость участников или качество сна.

Автор исследования отмечают, что количество синего света, получаемого нашими глазами от искусственных источников, таких как экраны компьютеров, составляет примерно тысячную долю от того, что мы получаем от естественного дневного света.

Кроме этого, линзы, фильтрующие синий свет, обычно отфильтровывают около 10–25% синего света, в зависимости от конкретного продукта. Для фильтрации большего количества синего света линзы должны иметь явный янтарный оттенок, что существенно повлияет на восприятие цвета.

«Результаты нашего обзора, основанные на наилучших доступных доказательствах, показывают, что эффективность линз неубедительна и неопределенна. Наши выводы не поддерживают назначение линз с фильтром синего света для населения в целом», — подытоживают авторы исследования.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.