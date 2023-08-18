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Игры в Steam подорожали по всему миру

Источник:
Sibnet.ru
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Call of Duty 2022
Фото: © Activision

Компания Valve объявила о повышении минимальных цен на игры в своей цифровой платформе Steam. Изменения коснутся цен в некоторых валютах, которые будут приведены в соответствие с рекомендованными курсами конвертации. Новые правила вступят в силу 15 марта 2023 года.

Минимальная базовая цена любого продукта в Steam не может быть ниже 0,99 доллара после конвертации по рекомендованному в Steam курсу валют, говорится в сообщении для разработчиков. Минимальная сумма транзакции составляет 50% от минимальной базовой цены (примерно 0,49 доллара США), чтобы даже при такой цене можно было установить скидку.

На продукт с ценой от 0,99 до 1,98 доллара США можно предложить скидку до 50%, на продукт с ценой от 1,99 до 4,98 доллара США – до 75%, а на продукт с ценой 4,99 доллара США и выше можно предложить скидку до 90%.

Valve отмечает, что повышение минимальных цен позволит обеспечить более справедливую и прозрачную ценовую политику на платформе Steam. Новые правила позволят избежать злоупотреблений со стороны разработчиков игр, устанавливавших слишком низкие цены на свои продукты с целью получения большей прибыли от продаж.

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