Мишустин поручил снизить цену самолета «Байкал»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению стоимости производства легкого многоцелевого самолета «Байкал», который заменит устаревшие «кукурузники» Ан-2.

Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минвостокразвития должны выполнить поручение до 25 сентября, сообщается на сайте правительства России.

ЛМС-901 «Байкал» — это турбовинтовой однодвигательный самолет на замену Ан-2. Крейсерская скорость самолета достигает 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров.

В этом году планируется завершить сертификационные работы по проекту. Первые пять самолетов «Байкал» Уральский завод гражданской авиации планирует поставить в 2025 году. Стоимость одной единицы (на 2022 год) составляла от 120 до 200 миллионов рублей.