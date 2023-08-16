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Мишустин поручил снизить цену самолета «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет «Байкал»
Фото: © УЗГА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению стоимости производства легкого многоцелевого самолета «Байкал», который заменит устаревшие «кукурузники» Ан-2.

Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минвостокразвития должны выполнить поручение до 25 сентября, сообщается на сайте правительства России.

ЛМС-901 «Байкал» — это турбовинтовой однодвигательный самолет на замену Ан-2. Крейсерская скорость самолета достигает 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров.

В этом году планируется завершить сертификационные работы по проекту. Первые пять самолетов «Байкал» Уральский завод гражданской авиации планирует поставить в 2025 году. Стоимость одной единицы (на 2022 год) составляла от 120 до 200 миллионов рублей.

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Топ комментариев

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

PA3OPBY

Ни в коем случае нельзя соглашаться на это хохлоскот будет стрелять! Полное уничтожение бандер с львом...

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))