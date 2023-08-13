Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался в Забайкалье

Третий соучастник избиения в Забайкалье инвалида специальной военной операции задержан, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

«В результате совместной работы следователей и сотрудников полиции местонахождение разыскиваемого было установлено. Мужчина задержан», — сказано в сообщении.

По информации прокуратуры Забайкальского края, перед задержанием обвиняемый вышел на связь с прокурором Нерчинско-Заводского района, который убедил мужчину не препятствовать следствию и прибыть в правоохранительные органы.

Ранее следователи установили причастность троих жителей села Нерчинский Завод к избиению двух участников специальной военной операции. Всем троим было предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Все трое избили мужчин и повредили автомобиль инвалида специальной военной операции возле кафе в селе Нерчинский Завод.