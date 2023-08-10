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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра Baldur's Gate 3 получила рекордные оценки

Источник:
Sibnet.ru
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Ролевая игра Baldur's Gate 3 установила абсолютный рекорд, возглавив рейтинг самых высоко оцененных игр, выпущенных в этом году на всех платформах, следует из данных сервиса Metacritic.

Средний балл игры достиг 97/100, что позволило Baldur's Gate 3 опередить The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая имеет средний балл 96/100. Третье место занимает Metroid Prime Remastered с оценкой 94/100.

Также Baldur's Gate 3 получила наивысший средний балл у пользователей, которые оценили ее в 93 из 100, при этом средний балл составлен на основании 2662 оценок. У The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom средний пользовательский балл составляет 85 из 100.

В общем списке проектов с наивысшей оценкой игроков за все время Baldur's Gate 3 заняла 23 место. Игра от студии Larian опередила такие хиты, как Resident Evil 2, The Witcher 3: Wild Hunt и The Last of Us.

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Игры #RPG
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Топ комментариев

ball-n-wall

Наверное, задолбала гомосятина в Америке..

pepelmetal

Посол 404 на америке, во время парада нетрадицианалов заявил что, вот за это вот всё 404 воюет

MuCbE

Нет. Ж/д составы которые возят по 17 танков каждый час 24/7 стали удивлением.

Alhazred

Сказать то больше нечего? Вот и отвали)))