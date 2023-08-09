Игры PS5 появились в облачном гейминге

Корпорация Sony начала тестирование облачного стриминга игр для своей последней консоли PlayStation 5. Сервис предоставляет доступ пока к ограниченному списку тайтлов, а поиграть можно в 4К разрешении.

Главной особенностью нового сервиса стала возможность потокового запуска игр без необходимости загрузки их на консоль. Это означает, что игроки больше не будут ограничены в хранении на своих приставках и смогут мгновенно начать играть, как только выберут игру.

Облачный стриминг PlayStation 5 поддерживает четыре разрешения — 720p, 1080p, 1440p и даже 4K. Это гарантирует высокое качество изображения и более погружающий игровой опыт.

На старте в сервисе доступны 13 разнообразных проектов, среди них God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite и другие популярные тайтлы. Ожидается, что через стриминг можно будет запускать практически все игры из каталога подписки PlayStation.

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Дата официального запуска сервиса пока не объявлена. Нововведение Sone позволит получить доступ к самым современным играм, вышедшим на PlayStation 5, пользователям не имеющим топовой консоли.