Доллар настойчиво приближается к тревожной отметке в 100 рублей. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление российской валюты. Как долго продлится падение и как оно отразится на ценах?

Биржевой курс доллара 7 августа впервые с марта 2022 года поднялся выше 97 рублей. Во вторник, 8 августа, в обменных пунктах его уже стали продавать за сотню. Не зря последний месяц лета считается опасным для российской валюты.

В чем причина

Главная причина ослабления рубля — в торговом балансе. Россия стала меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт. «Ослабление курса рубля прежде всего связано с притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — объяснил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина привел в пример 2022 год. Тогда цены на российское топливо на мировом рынке были высокие, импорт же в страну из-за санкций Запада сократился. Благодаря этому год назад рубль сильно укрепился. Сейчас ситуация обратная. Импорт восстановился, а доходы от экспорта упали.

«В августе основная причина сокращения экспорта — это снижение уровня добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в рамках ОПЕК+. <…> Из-за этого наш экспорт "худеет" все сильнее и сильнее. Поэтому с начала месяца мы видим такую слабость рубля», — приводит «Коммерсантъ» мнение аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских.

Прогноз

Эксперты надеются, что на укрепление рубля в скором будущем сыграют растущие цены на нефтяном рынке. Закрепление стоимости нефти марки Brent в диапазоне 85–90 долларов за баррель — фактор в пользу российской валюты, сказал РБК главный аналитик финансовой платформы «Банки.ру» Богдан Зварич.

По его оценке, рублю пока не удалось воспользоваться позитивом с топливного рынка. «Рост цен на нефть пока не привел к увеличению валютной выручки российских компаний, поскольку расчеты отстают по времени, но вскоре ситуация должна улучшиться», — отметил SberCIB.

Сезонные факторы давления на российскую валюту исчезнут к осени, что может привести к стабилизации курса рубля. «Вряд ли он достигнет значений полугодовой давности, скорее, установится новая норма», — прокомментировал «Российской газете» завлабораторией анализа финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Но на этой неделе можно ожидать продолжения ослабления рубля, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценке, российская валюта будет торговаться в диапазоне 93-99 рублей за доллар.

Что с ценами

Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции, такая оценка приводится в свежем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития НИУ ВШЭ.

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Его авторы отмечают, что перенос ослабления российской валюты в повышение цен оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при более крепком курсе, и «пока не проявил себя в полной мере». Магазины распродают товары по старым ценникам.

«Произошедшее изменение курса может проявляться в ценах на горизонте вплоть до года», — пояснили РБК в Банке России. Более всего этот эффект скажется на товарах народного потребления, поэтому по ним рост стоимости будет особо заметным.

Пока же, по данным «Известий», изучившим динамику цен в рубрике «Товары» в «Яндексе», стоимость бытовой техники и электроники в среднем выросла в России на 10%, а по некоторым позициям и в полтора раза.