Россия повысила ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран. Теперь с импортеров будут брать 20% их стоимости. Эксперты говорят, что о дешевой продукции виноделов из Франции, Испании и Италии на прилавках российских магазинов можно забыть.

Пошлины нужны, чтобы создать конкурентные преимущества для отечественных вин, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«В европейских странах собрали высокий урожай, это создало благоприятные условия для демпинга и агрессивного продвижения их алкогольной продукции. Несмотря на сложные дипломатические отношения и санкции в отношении России, на наш рынок хлынул поток вин из недружественных стран», — пояснил Алтухов.

По его словам, российские вина могут прекрасно конкурировать по качеству с самыми лучшими зарубежными образцами. С ним солидарен директор российского офиса Всемирной организации винного туризма Леонид Попович.

«Дешевое вино из-за границы стало вытеснять с прилавков российский алкоголь. Продукцию, сделанную на наших предприятиях, стало труднее продавать. Повышение ставки ввозных пошлин, безусловно, приведет к росту цен на вина из-за границы. И покупатели предпочтут продукцию из российского винограда», — отметил Попович.

О каких винах можно забыть

Повышение пошлин сильно ударит по продукции в нижнем ценовом сегменте. Порядка 80% винного импорта из «недружественных» стран — это именно недорогие вина.

Forbes рассчитал, что полюбившееся россиянам пакетированное испанское вино за 350 рублей должно подорожать примерно до 650 рублей. Столовые итальянские, испанские и французские вина, образующие базу рынка, вырастут в цене на 50%.

Подорожание по другим сортам будет не столь критичным, но заметным: Кава станет дороже на 28%, базовый Пино Гриджио на 35%, Винье Верде на 40%, Риоха Ховен на 25%, базовый немецкий Рислинг на 22%. Просекко за 700 рублей на 20%.

Эксперты полагают, что эти вина попросту исчезнут с рынка. Между ними и винами среднего сегмента разница — 20–30%. После введения пошлины этот ценовой шаг нивелируется, и смысла покупать, а значит, и поставлять их не будет: доплатив 100 рублей, покупатель сможет приобрести вина более высокого качества.

Кто выиграет

Минэкономразвития заверило, что отечественные виноделы и производители из дружественных стран могут полностью обеспечить внутренний спрос. Попович утверждает, что качество российских вин сегодня нисколько не отстает от европейского: «Забыты те времена, когда в России было плохое вино. Сейчас только хорошее и отличное».

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Помимо российских виноделов, повышение пошлин выгодно для грузинских винодельческих предприятий. Грузия одна способна заместить выпадающие объемы. Тем более, что сейчас в России грузинские вина находятся в привилегированной ситуации — на них вообще нет пошлин, отметил Forbes.

По мнению экспертов, от повышения пошлин выиграют Аргентина, Чили и ЮАР. Каждая из этих стран имеет шанс нарастить свое присутствие на российском рынке. Причем южноафриканские виноделы претендуют на более активный рост. Они имеют преимущество в производстве белых вин, а их нехватка будет чувствоваться особенно остро.

Не исключено, что увеличат долю на российском рынке и новые мировые игроки: уже с начала 2022 года в России появились такие производители, как Турция и Сербия.