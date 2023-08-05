Россия наладила выпуск дрона «Гастелло»

Дрон-камикадзе «Гастелло» начали производить в России, разработчики при проектировании учли пожелания участников военной операции на Украине.

«Коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — рассказал инженер-разработчик РИА Новости.

Сейчас дроны, которые собираются на новой конвейерной линии, на 30% состоят из российских комплектующих. В ближайшие месяцы количество российских деталей в новых ударных БПЛА достигнет 95%.

Николай Гастелло, в честь которого назван беспилотник, был военным летчиком, героем Советского Союза. В ходе Великой Отечественной войны его самолет был подбит немецкими силами, после чего он направил его на колонну вражеской техники.