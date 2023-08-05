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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия наладила выпуск дрона «Гастелло»

Источник:
Sibnet.ru
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Дрон-камикадзе «Гастелло» начали производить в России, разработчики при проектировании учли пожелания участников военной операции на Украине.

«Коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — рассказал инженер-разработчик РИА Новости.

Сейчас дроны, которые собираются на новой конвейерной линии, на 30% состоят из российских комплектующих. В ближайшие месяцы количество российских деталей в новых ударных БПЛА достигнет 95%.

Николай Гастелло, в честь которого назван беспилотник, был военным летчиком, героем Советского Союза. В ходе Великой Отечественной войны его самолет был подбит немецкими силами, после чего он направил его на колонну вражеской техники.

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Топ комментариев

slavaynin

Ну там и продолжительность жизни выше.

GammiPluh

наконец то личная угроза... я уже думал меня совсем тут не ценят

nicollaich

И радуйтесь. Цеивроппа с ЯО-как примат с гранатой.

klinok74

тувинцы так не ведут разговор. Какой ты ....тувинец?В Туве бываю часто. Ты из тех что у ларька стоят...