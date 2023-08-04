Юный чемпион России по хоккею с мячом умер после укуса клеща

Игрок молодежной команды по хоккею с мячом «Кузбасс» Евгений Хвалько умер в 17 лет после укуса клеща, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

«Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, спортсмена укусил клещ, когда тот отдыхал в родном Краснотурьинске. Хвалько перевезли на лечение в Петербург, но у хоккеиста стали отказывать органы, ноги и нервная система. В начале июля его подключили к аппарату ИВЛ.

Евгений Хвалько — сын известного полузащитника и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько. В сезоне-2022/23 юноша набрал 20 (10 + 10 по системе «гол + пас») очков в матчах Высшей лиги. В составе юниорского «Кузбасса» он стал победителем первенства России.