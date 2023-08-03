Путину предложили протестировать Lada Iskra

Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов пригласил президента Владимира Путина протестировать одну из новинок концерна — бюджетный автомобиль Lada Iskra. Предложение прозвучало в ходе встречи главы государства с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет планирует запустить четыре новых продукта — электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, бюджетный автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер на платформе Vesta.

«Конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina», — предложил президенту Соколов, комментируя предстоящий запуск Lada Iskra в производство.

Новое семейство автомобилей Lada Iskra придет на смену Lada Granta. Известно, что это машина класса В, она будет чуть крупнее Granta, но меньше Vesta. Производство Iskra начнется в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025 году.