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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Путину предложили протестировать Lada Iskra

Источник:
РИА Новости
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Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов пригласил президента Владимира Путина протестировать одну из новинок концерна — бюджетный автомобиль Lada Iskra. Предложение прозвучало в ходе встречи главы государства с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет планирует запустить четыре новых продукта — электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, бюджетный автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер на платформе Vesta.

«Конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina», — предложил президенту Соколов, комментируя предстоящий запуск Lada Iskra в производство.

Новое семейство автомобилей Lada Iskra придет на смену Lada Granta. Известно, что это машина класса В, она будет чуть крупнее Granta, но меньше Vesta. Производство Iskra начнется в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025 году.

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Авто #Автопром #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...

velam

Что бы он сделал с такими как вы ?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..