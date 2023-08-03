Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко, госпитализированная несколько дней назад, умерла в возрасте 81 года.

«МХТ имени А. П. Чехова с прискорбием извещает: сегодня, 3 августа, ушла из жизни народная артистка России Ирина Мирошниченко. Буквально на днях мы поздравляли ее с 81 днем рождения, а затем, когда она внезапно попала в больницу, надеялись, что многочисленные пожелания здоровья возымеют силу. Но увы…» — говорится в сообщении на сайте театра.

Мирошниченко госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа, ее ввели в медикаментозную кому, из которой она не вышла.

Актриса 58 лет служила в МХТ имени Чехова. На ее счету около 50 киноролей, среди наиболее известных — роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось», «Дядя Ваня» и «Зимняя вишня».

Мирошниченко трижды была замужем, детей у актрисы нет.