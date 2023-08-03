Производитель Jacobs выведет из России европейские бренды

Голландская компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные бренды на российском рынке местными, говорится в отчете компании.

«JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка», — приводит ТАСС сообщение компании. Производитель отметил, что из-за санкций «стремится, чтобы бизнес в России функционировал как самостоятельный настолько, насколько это возможно».

Из-за неопределенности на фоне перехода на местные бренды JDE Peet's заявила о снижении прибыли. Согласно отчету, в результате ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более 185 миллионов евро.

Генеральный директор компании Фабьен Саймон заявил, что фирма не планирует полностью уходить из России, поскольку «несет этическую ответственность» перед своими сотрудниками по всему миру, включая более 900 человек, работающих в России

Саймон отметил, что работа компании на российском рынке не противоречит санкциям Запада.