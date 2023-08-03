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Производитель Jacobs выведет из России европейские бренды

Источник:
ТАСС
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Кофе Jacobs
Фото: © Wikimedia

Голландская компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные бренды на российском рынке местными, говорится в отчете компании.

«JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка», — приводит ТАСС сообщение компании. Производитель отметил, что из-за санкций «стремится, чтобы бизнес в России функционировал как самостоятельный настолько, насколько это возможно».

Из-за неопределенности на фоне перехода на местные бренды JDE Peet's заявила о снижении прибыли. Согласно отчету, в результате ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более 185 миллионов евро.

Генеральный директор компании Фабьен Саймон заявил, что фирма не планирует полностью уходить из России, поскольку «несет этическую ответственность» перед своими сотрудниками по всему миру, включая более 900 человек, работающих в России

Саймон отметил, что работа компании на российском рынке не противоречит санкциям Запада.

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Экономика #Продукты #Санкции
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GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...