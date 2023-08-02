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Самолет врезался в стаю птиц в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска в среду, никто не пострадал, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс № 6329 Иркутск — Якутск в среду, 2 августа, столкнулся со стаей птиц. Экипаж прервал взлет и вернулся на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто не пострадал.

Производится оценка технического состояния судна. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов.

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Топ комментариев

-Керя-

В Африке вся таблица Менделеева а живут бедно. Ничего не напоминает...

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?

pepelmetal

А, на мосфильме снято, понятно