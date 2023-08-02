Самолет врезался в стаю птиц в Иркутске

Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска в среду, никто не пострадал, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс № 6329 Иркутск — Якутск в среду, 2 августа, столкнулся со стаей птиц. Экипаж прервал взлет и вернулся на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто не пострадал.

Производится оценка технического состояния судна. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов.