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Число жертв авиакатастрофы Ми-8 на Алтае выросло до пяти

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение вертолета Ми-8 в селе Тюнгур на Алтае
Фото: © предоставлено очевидцами

Женщина, получившая ожоги 95% тела в катастрофе вертолета Ми-8 в Горном Алтае, скончалась, несмотря на усилия врачей, сообщил Минздрав Алтайского края.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение и загорелся при посадке в селе Тюнгур 27 июля. На борту находились 13 туристов и трое членов экипажа. На месте погибли четверо человек.

Трех наиболее тяжелых пострадавших эвакуировали в Алтайский край: двух женщин — в Центр термических поражений, мужчину — в Больницу скорой медицинской помощи.

Одна из женщин была в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95%, в выходные она умерла.

Состояние второй пациентки врачи также оценивают, как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой помощи по профилю травматология также перевели в Центр термических поражений.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай #Алтайский край
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Топ комментариев

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)