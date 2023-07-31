Число жертв авиакатастрофы Ми-8 на Алтае выросло до пяти

Женщина, получившая ожоги 95% тела в катастрофе вертолета Ми-8 в Горном Алтае, скончалась, несмотря на усилия врачей, сообщил Минздрав Алтайского края.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение и загорелся при посадке в селе Тюнгур 27 июля. На борту находились 13 туристов и трое членов экипажа. На месте погибли четверо человек.

Трех наиболее тяжелых пострадавших эвакуировали в Алтайский край: двух женщин — в Центр термических поражений, мужчину — в Больницу скорой медицинской помощи.

Одна из женщин была в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95%, в выходные она умерла.

Состояние второй пациентки врачи также оценивают, как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой помощи по профилю травматология также перевели в Центр термических поражений.