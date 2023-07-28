Совфед принял закон о призыве срочников с 18 до 30 лет

Совет Федерации проголосовал за закон, согласно которому возраст призыва на срочную службу с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

«За» проголосовали 159 сенаторов, один воздержался, приводит «Интерфакс» результаты голосования.

При прохождении первого чтения в Госдуме проект закона предполагал переход от действующих сегодня пределов 18-27 лет к возрастным границам от 21 до 30 лет. Но затем была внесена поправка, которая сохранила нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней планки до 30 лет.

Закон начнет действовать с весеннего призыва 2024-го года. При этом призывники, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву в 2024-м году.