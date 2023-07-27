Опубликовано видео падения вертолета на Алтае

Вертолет, потерпевший крушение в селе Тюнгур в Республике Алтай, практически приземлился, но его закрутило, он задел лопастями столб и упал — видео опубликовано в соцсетях.

Телеграм-канал Mash выложил момент падения вертолета Ми-8. Крушение произошло около 15.00 (11.00 мск) четверга. Вертолет загорелся, пожар полностью потушили через полтора часа.

«По уточненной информации, на борту частного вертолета, упавшего в Республике Алтай, находились 16 человек: девять пострадало, шесть погибло, один в медицинской помощи не нуждается», — сообщил врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай Евгений Хорошилов.

По предварительным данным, причиной падения вертолета Ми-8 стала ошибка пилотов во время посадки.

Ми-8Т принадлежит компании «АлтайАвиа». Она организует экскурсии по Алтаю. Полет к горе Белуха стоит, согласно сайту, 34,2 тысячи рублей с человека, если в группе 19 участников. В программу с вылетом из села Чепош Чемальского района входит посадка в Тюнгуре для вкусного обеда. Час аренды Ми-8Т стоит 195 тысяч рублей.