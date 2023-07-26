Пассажирский автобус опрокинулся в Кузбассе

Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Кемеровской области, в момент аварии в нем находилось 40 пассажиров, сообщает телеграм-канал областного управления МВД.

авария с автобусом в Кузбассе Фото : © t.me/gumvd42

Авария произошла на 299-м километре трассы «Бийск — Новокузнецк». Автобус опрокинулся на правый борт, смяв при этом ограждение проезжей части. Восемь пассажиров обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.