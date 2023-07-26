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Пассажирский автобус опрокинулся в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Кемеровской области, в момент аварии в нем находилось 40 пассажиров, сообщает телеграм-канал областного управления МВД.

авария с автобусом в Кузбассе
авария с автобусом в Кузбассе
Фото: © t.me/gumvd42

Авария произошла на 299-м километре трассы «Бийск — Новокузнецк». Автобус опрокинулся на правый борт, смяв при этом ограждение проезжей части. Восемь пассажиров обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....