Обезьяна научилась играть в Minecraft

Американский видеоблогер ChrisDaCow научил шимпанзе по кличке Канзи играть в популярную видеоигру Minecraft.

Канзи начал осваивать Minecraft, когда участвовал в другом эксперименте, целью которого является обучение обезьян понятному людям языку. По оценке ученых, интеллектуальные способности обезьяны соответствуют ребенку в возрасте от двух до трех лет.

Обезьяна играет в Minecraft на устройстве с сенсорным экраном, перемещаясь по карте и взаимодействуя с различными блоками земли. При этом животное выбирает подходящую для этого кирку.

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Для видеоролика шимпанзе успешно преодолел полосу препятствий на карте, созданной блогером. ChrisDaCow объяснил, что Канзи обучается методом положительного подкрепления — за каждое верно выполненное действие животное получает лакомство.