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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Обезьяна научилась играть в Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
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Американский видеоблогер ChrisDaCow научил шимпанзе по кличке Канзи играть в популярную видеоигру Minecraft.

Канзи начал осваивать Minecraft, когда участвовал в другом эксперименте, целью которого является обучение обезьян понятному людям языку. По оценке ученых, интеллектуальные способности обезьяны соответствуют ребенку в возрасте от двух до трех лет.

Обезьяна играет в Minecraft на устройстве с сенсорным экраном, перемещаясь по карте и взаимодействуя с различными блоками земли. При этом животное выбирает подходящую для этого кирку.

Для видеоролика шимпанзе успешно преодолел полосу препятствий на карте, созданной блогером. ChrisDaCow объяснил, что Канзи обучается методом положительного подкрепления — за каждое верно выполненное действие животное получает лакомство.

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Игры #Экшены #Звери
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....