«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику

Россия после теракта на Крымском мосту и выхода из зерновой сделки перешла на новую тактику — с нанесением мощных ракетных «ударов возмездия» по крупным инфраструктурным объектам в тылу Украины, которые используются для переброски западных вооружений.

«Удары возмездия» начались в ночь на 18 июля — после атаки Крымского поста, совершенной двумя беспилотными украинскими катерами. В результате теракта погибли два человека, девочка-подросток получила ранения. Автомобильная часть моста была серьезно повреждена.

Все цели поражены

Первым под ракетный удар России попал порт Одессы — мэр города Геннадий Труханов признал, что атаки такого масштаба еще не было. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что инфраструктура порта получила серьезные повреждения.

Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что в порту Одессы были повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для погрузки на суда. Взрывная волна также задела склады на территории порта.

Минобороны РФ уточнило, что главной целью удара являлся судоремонтный завод, на базе которого ВСУ собирали морские беспилотные катера для совершения террористических актов на территории России.

Удары продолжились и в следующие ночи. Так, в районе городов Николаев и Одесса ракетными ударами также были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

В ночь на 24 июля российская армия с помощью высокоточного оружия поразила Ренийский морской порт на Дунае, который находится на границе с Румынией. ВСУ использовали порт для доставки боеприпасов и вооружения из Европы.



Политолог Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости отметил, что Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки. Однако жесткое решение Москвы по зерновой сделке и последующие удары указывает на новый этап украинско-российского кризиса.

Какое оружие используется

Российская армия использовала для ударов возмездия сверхзвуковые ракеты «Оникс», которые ВСУ не могут перехватить даже с использованием современных западных комплексов ПВО. К цели «Оникс» приближается на скорости более 3 тысяч километров в час на предельно малой высоте.

«Оникс» — противокорабельная ракета с боевой частью весом 300 килограммов, которая предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями. Однако ее можно использовать и для поражения наземных целей.

Сверхзвуковые ракеты «Оникс» стоят на вооружении не только флота, но и подвижных береговых комплексов «Бастион» на территории Крыма. Именно с их помощью российские военные нанесли удары по Одессе и Николаеву.

Кроме этого, для «ударов возмездия» Россия задействовала и другое высокоточное оружие — ракеты «Калибр» и Х-101, «Искандер-М» и «Искандер-К», дроны-камикадзе «Герань». Такой «ассортимент» позволяет проводить массированные атаки в несколько эшелонов.

Так, в самом начале запускаются «Герани» — их задача заключается в провоцировании украинской ПВО на ответный огонь. По выявленным позициям российские военные бьют противорадиолокационными ракетами.

Вторая волна состоит из «Калибров» и X-101, вместе с ними летят фальшивые цели без боевой части, призванные запутать вражеских операторов. Третьим эшелоном выпускаются «Искандеры» и сверхзвуковые ракеты, которые уничтожают уже практически беззащитные объекты.

Эксперты отмечают, что именно массированное комбинированное применение разных средств поражения, малоуязвимых для украинских ПВО, сделало российские удары такими эффективными.