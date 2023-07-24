Фигуристка Медведева попала в аварию

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что попала в автомобильную аварию, соответствующее видео появилось в ее телеграм-канале.

«В мое макси въехало другое такси. С днем аварии, девочки. С днем аварии, любимые», — сказала спортсменка. При этом фигуристка улыбалась — по всей видимости, в ДТП никто не пострадал.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. При этом Медведева официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.