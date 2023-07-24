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Фигуристка Медведева попала в аварию

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что попала в автомобильную аварию, соответствующее видео появилось в ее телеграм-канале.

«В мое макси въехало другое такси. С днем аварии, девочки. С днем аварии, любимые», — сказала спортсменка. При этом фигуристка улыбалась — по всей видимости, в ДТП никто не пострадал.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. При этом Медведева официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.