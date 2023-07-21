Великобритания исключила Олега Тинькова из санкционного списка

Великобритания исключила из санкционного списка бывшего российского предпринимателя Олега Тинькова, говорится в заявлении британского правительства.

«Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков», — приводит РИА Новости текст документа.

Одновременно США и Канада ввели санкции в отношении основанного бизнесменом Тинькофф банка, который теперь контролируют структуры Владимира Потанина.

В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы и запретив въезд в страну. В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства.

Forbes в конце 2022 года оценил состояние Тинькова в 860 миллионов долларов.