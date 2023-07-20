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Realme представила доступный планшет с большим экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Планшет Realme Pad 2
Фото: © Realme

Realme анонсировала новый планшетный компьютер Pad 2. Устройство предлагает крупный дисплей, производительный процессор, 6 Гб оперативной памяти в базовой версии и сканер отпечатков пальцев по доступной цене.

Realme Pad 2 оснащен 11,5-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Он имеет основную и фронтальную камеры разрешением 8 мегапикселей и сканер отпечатков пальцев, размещенный на боковой грани.

Планшет работает на 6-нм процессоре MediaTek Helio G99, поставляется с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объемом 128 или 256 Гбайт, его можно расширить с помощью карты microSD. 

Realme Pad 2 оснащен четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Его питает аккумулятор ёмкостью 8360 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Присутствует модуль LTE.

Realme Pad 2 доступен в двух расцветках: Inspiration Green (зеленый) и Inspiration Grey (темно-серый) в конфигурациях 6/128 и 8/256 Гбайт. Базовая модель стоит 243 доллара (22 тысячи рублей), а версия с большим объемом памяти оценивается в 279 долларов (25,3 тысячи рублей).

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