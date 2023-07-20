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Microsoft и Activision отложили сделку

Источник:
Sibnet.ru
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Call of Duty
Фото: © Alexander Cifuentes / Unsplash License

Microsoft и Activision Blizzard договорились продлить срок для закрытия сделки о слиянии стоимостью 69 миллиардов долларов. Обе компании получили одобрения всех регуляторов, за исключением британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

Чтобы завершить переговоры с CMA, сторонам предоставлено дополнительное время до 18 октября. Microsoft и Activision Blizzard согласились на увеличение размера компенсации в случае расторжения сделки, сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.

Теперь сумма компенсации составит 3,5 миллиарда долларов после 29 августа и 4,5 миллиарда после 15 сентября. Важным шагом для одобрения сделки стала готовность Activision Blizzard «разделить компанию или некоторые её активы, или применить другие законные меры» в соответствии с требованиями британского регулятора.

Activision Blizzard — это одна из ведущих компаний в индустрии видеоигр. Она была создана в 2008 году в результате слияния Activision и Blizzard Entertainment. Компания известна своими популярными франшизами, такими как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone.

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