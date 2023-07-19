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Telegram выпустил облигации

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Telegram
Фото: © Eyestetix Studio / Unsplash License

Павел Дуров объявил о выпуске облигаций Telegram на сумму 270 миллионов долларов. Он указал, что это способ сделать мессенджер безубыточным и возможно после этого он станет приносить прибыль.

«Я лично купил около четверти новых облигаций Telegram, вложив десятки миллионов в рост Telegram. Это в дополнение к сотням миллионов, которые я потратил за последние десять лет, чтобы поддерживать Telegram в рабочем состоянии», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Дуров признал, что Telegram до сих пор не приносит прибыль и объяснил, что достижение прибыльности на второй год монетизации невыполнимая задача. С целью достижения безубыточности, Telegram выпустил облигации на сумму 270 миллионов долларов и привлек «известные и уважаемые» фонды.

После заявлений Дурова о финансовом состоянии и перспективах Telegram, криптовалюта TON начала активно расти на рынке. Ранее Дуров заявлял, что не имеет к ней отношения и что она создается независимой командой.

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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...