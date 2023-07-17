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Опасное солнце ожидается в двух регионах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Закат
Фото: © Sibnet.ru

Высокий индекс ультрафиолета в ближайшие дни ожидается в Омской области и Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Почти везде ситуация с ультрафиолетовым индексом нормальная. Исключением станет юг Сибири», — сказал метеоролог ТАСС.

По словам Вильфанда, с осторожностью проводить время на солнце в ближайшие дни следует жителям Алтайского края и Омской области. «Там индекс очень высокий - 7-8 единиц, так что нужно быть осторожным», — отметил он.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

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