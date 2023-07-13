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Юная звезда тенниса из России захотела гражданство Франции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ZooTennis.com / CC BY 3.0

Уроженка Красноярска Мирра Андреева захотела получить французское гражданство, она тренируется в академии в Каннах во Франции.

16-летняя спортсменка хочет выступать под французским флагом, сообщил источник издания Tennis World USA.

Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона. Российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты 16-летней спортсменки. Он назвал ее игру стабильной.

В июне российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. На тот момент она уже прожила в стране пять лет.

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Спорт #Летние виды #Красноярск
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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

DEMON01

Значит будет как обычно, грабить будут простых людей.

GammiPluh

Сколько бронетехники жгут в день выкладывая видеоподтверждение уже впечатляет, а сколько осталось за...

klinok74

Катался по полу и зудил ножками ,не увидел в подтексте?