Илон Маск объявил о создании новой компании под названием xAI. Основная ее цель заключается в исследовании и разработке искусственного интеллекта чтобы понять «истинную природу Вселенной».

В апреле Маск зарегистрировал компанию X.AI Corp. в Неваде, что намекало на его планы в области искусственного интеллекта. В одном из интервью он подтвердил желание создать стартап, чтобы «разобраться в истинной природе Вселенной» и создать искусственный интеллект, приносящий больше пользы, чем вреда.

Подробности о деятельности xAI пока не разглашаются. На сайте организации указано, что команда планирует провести голосовой чат в Twitter Spaces 14 июля где, вероятно, будет представлена более подробная информация о деятельности и целях компании.

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Ранее высказанные заявления Маска указывали на его стремление создать альтернативу компаниям OpenAI и Google, активно работающим в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Неясно, связаны ли проекты xAI и использование искусственного интеллекта на платформе Twitter.