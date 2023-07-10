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«Маруся» научилась управлять Smart TV

Источник:
Sibnet.ru
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«Маруся» получила новую функцию — теперь виртуальный ассистент может управлять умными телевизорами, сообщает пресс-служба компании VK.

Для этого нужно подключить умную колонку «VK Капсула» к телевизору. Если оба устройства подключены к одному Wi-Fi, объединить их можно командой «Маруся, найди телевизор».

С помощью голосового помощника можно переключать каналы, управлять громкостью, ставить видео на паузу, а также включать и выключать телевизор, отмечается в сообщении.

Пока голосовое управление умными телевизорами через «Марусю» работает на моделях Samsung 2017 года выпуска и позже, а также LG — 2016 года выпуска и позже.

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