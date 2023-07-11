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Стакан воды спасет микроволновку от поломки

Источник:
Hi-Tech Mail.Ru
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Одна из распространенных ошибок — включение СВЧ-печи для разогрева или приготовления слишком малого объема продуктов, которое может привести к поломке микроволновки. Защитить прибор в этом случае поможет обычный стакан воды.

Микроволновка разогревает продукты с помощью магнетрона, который управляется короткими высокоинтенсивными импульсами подаваемого напряжения. После каждого такого импульса энергии магнетрон излучает микроволны, которые передаются к волноводу.

Когда в печи находится достаточное количество продуктов, электромагнитное излучение поглощается пищей, после чего начинается процесс разогрева. Если же в микроволновке пищи слишком мало, волны начинают отражаться от стенок и возвращаются к волноводу.

В результате есть риск возникновения так называемой «стоячей волны», которая может сопровождаться искрением и привести к поломке магнетрона. Именно поэтому производители категорически не рекомендуют включать пустую микроволновку.

Чтобы защитить СВЧ-печь от поломки, если требуется разогреть пищу весом менее 100 граммов, можно дополнительно ставить внутрь камеры стакан с холодной водой. Вода выступит поглотителем «лишних» микроволн и спасет микроволновку от опасной перегрузки.

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Домострой #Кухня #Еда
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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

виктор А.

Так мы за все платим, и за это заплатим... Наши дети подождут.... Если честно надоело платить, хочется...