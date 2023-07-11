Стакан воды спасет микроволновку от поломки

Одна из распространенных ошибок — включение СВЧ-печи для разогрева или приготовления слишком малого объема продуктов, которое может привести к поломке микроволновки. Защитить прибор в этом случае поможет обычный стакан воды.

Микроволновка разогревает продукты с помощью магнетрона, который управляется короткими высокоинтенсивными импульсами подаваемого напряжения. После каждого такого импульса энергии магнетрон излучает микроволны, которые передаются к волноводу.

Когда в печи находится достаточное количество продуктов, электромагнитное излучение поглощается пищей, после чего начинается процесс разогрева. Если же в микроволновке пищи слишком мало, волны начинают отражаться от стенок и возвращаются к волноводу.

В результате есть риск возникновения так называемой «стоячей волны», которая может сопровождаться искрением и привести к поломке магнетрона. Именно поэтому производители категорически не рекомендуют включать пустую микроволновку.

Чтобы защитить СВЧ-печь от поломки, если требуется разогреть пищу весом менее 100 граммов, можно дополнительно ставить внутрь камеры стакан с холодной водой. Вода выступит поглотителем «лишних» микроволн и спасет микроволновку от опасной перегрузки.