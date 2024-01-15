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Белая икра и трюфели: самые дорогие продукты в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Стейк «кобе» с рисом
Стейк «кобе» с рисом
Фото: Armand / CC BY 2.0
Гастрономический туризм становится все более популярным — отдыхающие активно знакомятся с кулинарными фишками разных стран и дегустируют редкие блюда. Однако некоторые деликатесы могут обойтись в весьма внушительную сумму. Ассоциация туроператоров России выбрала самые дорогие продукты на планете.

Белая икра

Самым дорогим блюдом в мире эксперты АТОР назвали белую икру — ее цена достигает 35 тысяч долларов за килограмм. Чем светлее продукт, тем дороже. Элитная икра имеет жемчужно-белый цвет со сливочным оттенком, она продается в баночка из золота из чистого золота 998-й пробы.

Белая икра добывается исключительно из белуги-альбиноса возрастом около 100 лет. Такие рыбы обитают в чистых водах Каспийского моря у берегов Ирана. Права на производство уникальной икры принадлежат иранскому бренду House Almas.

Белая икра с соусом
Белая икра с соусом
Фото: City Foodsters / Attribution License

Самая дорога в мире икра обладает отчетливым «ореховым» вкусом. Подают белую икру в элитных ресторанах — например, попробовать продукт можно в Гонконге в Almas Caviar Bar, а также в Лондоне в Caviar House & Prunier на Пикадилли.

Говядина «кобе»

Самым дорогим мясом в мире считается «кулинарное сокровище» Японии — говядина «кобе». Ее стоимость составляет до 470 долларов за килограмм, в некоторых случаях за один только стейк в ресторане могут попросить порядка 300 долларов.

Данный вид мраморной говядины получают от коровы безрогой породы вагю. Эти небольшие по своим размерам коровы имеют толстый слой подкожного жира и мясо особого вкуса, полезное за счет высокого содержания аминокислот. Японская говядина производится только в японской префектуре Хего.

Тонкие ломтики говядины «кобе»
Тонкие ломтики говядины «кобе»
Фото: Schellack

На высококачественное мясо идут только кастрированные или девственные бычки в возрасте от 9 до 30 месяцев. Попробовать «кобе» можно в стейк-хаусах, суши-ресторанах и в специализированных мясных магазинах Японии.

Настоящие трюфели

Самыми дорогими в мире грибами являются белые трюфели. Их цена в некоторых случаях может достигать 118 тысяч долларов за килограмм, однако есть и более доступные варианты — «всего» 7-8 тысяч долларов.

Элитные трюфели в основном добывают в регионе Пьемонт в Италии, а также в некоторых частях Франции, Хорватии и Словении. Кстати, в России тоже встречается один вид этих грибов — трюфель летний, но его ценность значительно ниже.

Нарезанный итальянский трюфель
Нарезанный итальянский трюфель
Фото: Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Продуктам из ценных пород трюфелей свойственен особый привкус грецких орехов и сильный характерный аромат. Трюфели обычно употребляют в сыром виде — натертые грибы добавляют в соусы и салаты.

Натуральный шафран

Натуральные специи в истории кулинарии всегда были одним из самых дорогих продуктов. Самой дорогой на сегодня считается шафран — он стоит от 10 до 20 долларов за 1 грамм. В магазинах продается недорогой «шафран», однако на самом деле он представляет собой сафлору или высушенные бархатцы.

Настоящий шафран получают из высушенных рылец цветков шафрана посевного. Почти весь мировой урожай шафрана собирают в Иране. Для получения килограмма пряности требуется 200 тысяч цветков, именно этим объясняется высокая цена продукта.

Паэлья с шафраном
Паэлья с шафраном
Фото: Sarah Williams / CC BY-SA 2.0

Шафран обладает сильным мускусным ароматом и горьковатым пряным вкусом. Пряность используют при изготовлении кондитерских изделий, сыра, колбас и ликеров. Также без шафрана невозможно представить такие популярные блюда, как ризотто и паэлья.

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Топ комментариев

anubis77

Что-то не правильно сказано Виктором?

-Керя-

Пиндосы тоже закупают всё что им надо без ограничений.

Uynachalnica

Будущее вон в Саудовской Аравии строят, а нас только разговорами о нем кормят, причем, всенепременно...

Asd10

Чё, максимка, шаблон трещит? 🤣