Сорта винограда: какой самый вкусный и без косточек

«Кишмиш», «дамские пальчики» — так виноград наиболее часто подписан на прилавках. Но в мире существует более 10 тысяч сортов винограда и не стоит ограничиваться только знакомыми названиями. Какой из них самый сладкий, а какой без косточек?

В России больше любят сладкие сорта, в то время как в других европейских странах выбирают виноград покислее. Универсальных рекомендаций по выбору сладкого или кислого винограда нет. Например, цвет винограда никак не связан с определенным вкусом, рассказала «Роскачеству» генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Виноград невозможно различить и по стране происхождения. Вкус, цвет, размер ягод складываются из сорта, климата, состава почвы, технологии выращивания, времени сбора урожая.

Самые популярные сорта винограда

Основная часть винограда в России поставляется из Турции, Узбекистана, Египта, Индии, Молдовы, Перу, Чили и ЮАР.

Red Globe

Red Globe — самый распространенный и популярный в мире сорт. Это красный крупный виноград с большими косточками. Один из главных плюсов сорта — он долго хранится.

Red Globe Фото: © Sibnet.ru

Кишмиш

Thompson Seedless, или «Султанина» — самый популярный сорт белого винограда с очень маленькими, почти незаметными косточками. Именно его можно встретить в рознице под названием кишмиш.

К этой же группе относят красный бессемянный сорт Flame Seedless, черный бессемянный Autumn Royal и белый бескосточковый Sugraone.

«Кишмиш – это, скорее, собирательное название группы сортов, нежели один сорт. То же самое можно сказать и про черный кишмиш — это группа разных сортов черного винограда без косточки. При этом кишмиш необязательно сладкий», — объяснила Козий.

«Дамские пальчики»

«Дамские пальчики», или «Хусайне» — сорт родом из Узбекистана. Он имеет сладкую и сочную мякоть, с небольшой кислинкой, цветочным ароматом и небольшим количеством косточек.

«Дамские пальчики», или «Хусайне» Фото: © Sibnet.ru

Как выбрать виноград

Веточки виноградной грозди должны быть зелеными и гибкими. Именно веточки выдают залежавшийся виноград: они первыми высыхают и буреют, а уже вслед за ними портятся ягоды.

Сами виноградины должны быть плотными и налитыми, а кожица — упругой, без пятен и иных дефектов.

Не стоит покупать опавшие с грозди ягоды. Такие виноградины быстро портятся, в них могут развиваться различные микроорганизмы, проникающие через открытую часть.

Мыть виноград лучше всего непосредственно перед едой. Хранить желательно в холодильнике, подальше от продуктов с сильным запахом, потому что виноград может впитывать другие запахи.