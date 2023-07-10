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Названы ответственные за ожирение гены

Источник:
Sibnet.ru
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Умные весы
Фото: © Sibnet.ru

Избыточный вес может быть связан с гормональными сбоями и психологическими проблемами. Генетик компании MyGenetics Вера Кушнаренко назвала ген, приводящие к набору веса.

Некоторые гены могут влиять на наше желание есть и скорость насыщения после приема пищи. Например, ген FTO (связанный с ожирением и массой тела) кодирует белок, отвечающий за ощущение насыщения после приема пищи. 

Ген FTO влияет на энергетический обмен и располагается в мозге, в центрах голода и насыщения. У 17,7% россиян этот ген присутствует в большем количестве, что связано с риском увеличения массы тела.

Исследования показывают, что носители измененного варианта гена FTO в среднем имеют на 3 килограмма больше веса, чем носители нормального гена. Такие люди испытывают длительное ощущение голода и склонны к перееданию.

Еще один ген, MC4R (меланокортикотропный рецептор 4), связан с постоянным чувством голода и желанием перекусить. Этот ген присутствует у 4,9% населения России, сказала Кушнаренко «Российской газете».

Белок MC4R влияет на регуляцию потребления пищи и связан с меланокортином, который контролирует аппетит. Влияние этого фактора особенно сильно проявляется в детском возрасте.

При этом физическая активность хорошо себя зарекомендовала в снижении веса, и этот метод работает для всех, независимо от генетических особенностей. Для носителей полиморфизмов также полезно включить спорт и физические нагрузки, так как они помогают регулировать аппетит, подчеркнула генетик.

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Наука #Наука #Здоровье
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