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Госдума инициирует создание стандарта шаурмы

Источник:
РИА Новости
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Госдума инициирует создание стандарта по приготовлению шаурмы, соответствующий запрос вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы», — отметил депутат.

По его словам, государству необходимо определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. Сейчас официальных рекомендаций по составу шаурмы нет, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов.

Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества «Московский стандарт», который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

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Политика #Законы #Еда
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