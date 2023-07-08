Госдума инициирует создание стандарта шаурмы

Госдума инициирует создание стандарта по приготовлению шаурмы, соответствующий запрос вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы», — отметил депутат.

По его словам, государству необходимо определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. Сейчас официальных рекомендаций по составу шаурмы нет, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов.

Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества «Московский стандарт», который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.