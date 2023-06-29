«Тяжкие» трудовые мигранты: почему приезжие убивают?

Глава СК о росте преступлений среди мигрантов и возможных решениях

Почему мигранты убивают?

Мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в России: приехавшие на заработки все чаще совершают тяжелые преступления, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он обрисовал портрет преступника и предложил способы противодействия.

«Опасность проблемы и в том, что зачастую жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане. В конце прошлого года вынесен приговор двоим гражданам одного из соседних государств. В Московской области они изнасиловали пенсионерку и, опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, совершили ее убийство и похитили имущество», — привел пример Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Убийства и изнасилования

Глава СК сообщил, что преступлений, совершенных иностранными гражданами, становится больше. В 2022 году следователи возбудили 4231 уголовное дело на мигрантов. Это почти в три раза больше чем в 2021 году.

«И здесь особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше чем в 2021 году», — привел цифры Бастрыкин.

Значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности: в прошлом году их возбуждено 737, в позапрошлом 520. В суды в 2022 году направлено более 2 тысяч дел.

С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний, по данным главы СК, совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ.

Среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения. Также участились случаи, когда они нападают на представителей правопорядка.

Портрет преступника

«Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста. Они, как правило, не имеют профессионального образования, постоянного источника дохода, плохо владеют русским языком», — обрисовал портрет преступника Бастрыкин.

Он отметил, что наблюдается прямая зависимость между уровнем образования и видом совершенного преступления. Малообразованные иностранные граждане покушаются на жизнь и здоровье, собственность, половую свободу личности. Они редко совершают противоправные деяния в сфере экономической деятельности, требующие определенных знаний.

#Репортаж Как мигранты стали сибиряками

Почему трудовые мигранты идут на преступления? Одно из обстоятельств — низкий уровень жизни. Их привлекают к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами-нелегалами.

Из-за нелегального пребывания в России мигранты не идут защищать свои права в правоохранительные органы, а пытаются самостоятельно добиться полной оплаты их труда, в том числе противоправными способами.

Бастрыкин назвал среди факторов, которые провоцируют приезжего на противоправное поведение, неадаптированность к российскому менталитету, длительное нахождение вдали от семьи, бытовую неустроенность, материальные трудности и как следствие социальную незащищенность.

Что делать?

По мнению Бастрыкина, необходим точный расчет потребности трудовых ресурсов в различных отраслях экономики страны, что позволит наладить четкий учет мигрантов.

Глава СК предлагает замещать трудовых мигрантов гражданами России, обеспечив им достойный уровень социально-трудовых гарантий. Например, использовать вахтовый метод, когда рабочих из регионов с «низким уровнем экономического развития» перемещают туда, где необходимо привлечение большого числа работников.

Бастрыкин считает, что на работодателей целесообразно возложить обязанность обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать транспортные расходы на дорогу к месту работы в России и на выезд из страны при прекращении трудовых отношений.

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — предложил глава СК.

Еще одна его идея — ввести обязательное ДНК-тестирования всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию.